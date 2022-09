SOTTOTITOLI Biden: “Invasione Russia per estinguere diritto Ucraina ad esistere come Stato e popolo”

(Agenzia Vista) New York 21 settembre 2022 “Questa guerra è stata fatta per estinguere il diritto dell'Ucraina di esistere come Stato ed agli ucraini di esistere come popolo. Ovunque siate, ovunque viviate, a qualunque cosa crediate, vi dovrebbe far gelare il sangue. Per questo 141 nazioni dell'Assemblea Generale si sono unite non solo per condannare inequivocabilmente la guerra della Russia contro l'Ucraina, ma gli Stati Uniti hanno schierato enormi livelli di assistenza con aiuti umanitari e supporto economico diretto per l'Ucraina. Più di 25 miliardi di dollari di aiuti, con i nostri alleati e partners in tutto il mondo che si sono fatti avanti. Oggi più di 40 paesi hanno contribuito con miliardi ed equipaggiamento per aiutare la difesa Ucraina”. Lo ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante il discorso all'Assemblea delle Nazioni Unite a New York / Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it