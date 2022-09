Letizia Moratti: “Progetto Genesi diffonde l'importanza dei diritti umani attraverso la cultura”

21 settembre 2022

(Agenzia Vista) Roma 21 settembre 2022 “Il Progetto Genesi si pone come obiettivo quello di diffondere dei messaggi che attengono all'importanza dei diritti umani attraverso la cultura. Viviamo in un momento difficile, abbiamo bisogno di formare i giovani e di dare speranza, con l'arte che è anche un messaggio di denuncia. Questa collaborazione nata da poco è importantissima per noi ed alla quale guardiamo con grande interesse”. Lo ha dichiarato la Vice Presidente della Regione Lombardia Letizia Moratti a margine del convegno “Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani” che si è tenuto a Piazza Venezia a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it