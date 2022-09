SOTTOTITOLI Macron: "Più va avanti la guerra e più sarà una minaccia per il mondo"

20 settembre 2022

(Agenzia Vista) New York, 20 settembre 2022 "Possiamo dire tutto ciò che vogliamo oggi. E sento molte discussioni. Vengono prese molte posizioni. C'è una cosa certa: ci sono truppe russe in Ucraina e per quanto ne so, non ci sono truppe ucraine in Russia. Questa è una constatazione di fatto. E dobbiamo tutti capire che più a lungo va avanti, peggio e più minacciosa è questa guerra per l'Europa e il mondo", le parole di Macron all'Onu. / Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev