Alluvione Marche, 5 persone soccorse con l'elicottero dai Vigili del Fuoco nel pesarese

16 settembre 2022

(Agenzia Vista) Ancona, 16 settembre 2022 I Vigili del Fuoco hanno soccorso in elicottero cinque persone in difficoltà in provincia di Pesaro, a Serra S.Abbondio, dopo la violenta bomba d'acqua che ha colpito le Marche. Le immagini. / Vigilidelfuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev