Meloni: "Conte passi all'opposizione invece di votare in un modo e parlare in un altro"

18 maggio 2022

(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio "Penso sia ridicolo tentare di fare tutte le parti in commedia. Votare quello che il Governo vuole fare e poi dire che non si è d'accordo. Suggerisco a Conte che se non è d'accordo con il Governo Draghi può passare all'opposizione. Bisogna essere coerenti e compiere azioni conseguenti alle proprie parole" così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni al confronto con Enrico Letta "Fare politica in un mondo in frantumi" alla Luiss di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev