Nancy Pelosi a Draghi: "Italia partner pace nel mondo e sostegno a Ucraina"

11 maggio 2022

(Agenzia Vista) Usa, 11 maggio 2022 Voglio ringraziare l'Italia per i soldati americani che ospita sul suo territorio e per essere un partner degli Stati Uniti per la pace nel mondo". Lo ha detto la spekaer della camera Usa, Nancy Pelosi, rivolgendosi al presidente del Consiglio, Mario Draghi, dandogli il benvenuto al Congresso americano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev