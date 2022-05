Covid, Zaia: "Su mascherine buonsenso, proteggersi in caso di assembramento"

02 maggio 2022

(Agenzia Vista) Venezia, 02 maggio 2022 "Sull'uso della mascherina "facciamo la filosofia del buon senso. Non è vietato fare il bagno in mare ma a gennaio non ci si va. Non è obbligatorio, cioè, portare la mascherina, ma se ci si trova in un contesto di assembramento è saggio cercare di proteggersi". Lo ha detto oggi a Treviso il presidente del Veneto, Luca Zaia. Fb Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev