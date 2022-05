Primo Maggio, Serracchiani (Pd): "Ricordare i tanti morti sul lavoro e chiediamo la pace"

(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2022 "In piazza per il Primo Maggio ricordando i tanti troppi morti sul lavoro, le donne e i giovani che quel lavoro non riescono a trovarlo, colpiti da una crisi economica profonda. Ricordiamo la guerra: oggi la parola che è stata spesa di più è stata la parola pace. I lavoratori e le lavoratrici italiane chiedono pace, chiedono all'Europa che ci sia un'azione sul caro bollette, un tetto al prezzo del gas. Chiedono all'Europa di essere quella diplomazia che interrompa questo momento così difficile e drammatico". Sono le parole della presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, oggi alla manifestazione che si è tenuta a Cervignano del Friuli (Udine) in occasione della Festa del Primo Maggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev