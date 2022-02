Zingaretti: "Da marzo a Garbatella il primo car sharing elettrico condominiale"

(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2022 "Annuncio che a marzo partirà a Garbatella il primo car sharing condominiale in uno degli edifici dell'Ater. È una grande sperimentazione che poi continuerà in tutta Roma e in tutto il Lazio", così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev