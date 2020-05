Sembra proprio lui, in uno degli appuntamenti serali a cui ci hanno abituati. Ma è la nuova imitazione- perfetta- di Maurizio Crozza. Che nel ritorno del suo Fratelli di Crozza si esibisce in una irresistibile parodia del professore Franco Locatelli, professore dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma e presidente del Consiglio superiore di Sanità che assiste il governo nella crisi del coronavirus. Appunto di virus stiamo parlando e sarà anche per questo che è gioà diventato virale il promo di Crozza per il suo nuovo programma che andrà in diretta da venerdì 15 maggio sul Nove. Perfetta la strana cadenza della parlata di Locatelli e anche quel linguaggio che sembra iniziatico e che nella versione del comico è+ un po' a casaccio: serve a non rispondere alle domande dei giornalisti anche inventando neologismi come "Scotomizzandoli uno a uno" (i dati). Di sicuro non manca l'ironia su un tema serissimo ma divenuto suo malgrado uno show popolare...