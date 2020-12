03 dicembre 2020 a

a

a

Divorzio cinematografico in casa Elkann. Lapo e la sua "Laps To Go Holding" sono usciti dalla casa di produzione "Good Films" controllata per l'85% dalla sorella Ginevra. All'origine della separazione ci sarebbero le perdite a cui è andata incontro la casa di produzione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.