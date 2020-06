24 giugno 2020 a

Emilio Fede è stato arrestato a Napoli per evasione. L'ex direttore del Tg4 è stato sorpreso in un ristorante con la moglie a festeggiare i suoi 89 anni. Lo storico volto tv dice di non stare bene: "Ho chiamato un medico. C'è chi mi ha intimato di non aprire la finestra". E poi ancora: "E' stato un trauma, sono tutti increduli". L'ex giornalista spiega di aver ricevuto 270 telefonate, anche dall'estero: "Tutti mi dicono che è inaudito avere i boss a casa e Fede in galera"