Sull'emergenza coronavirus il sindaco Raggi non va proprio. A Roma le misure adottate sono "copiate" dal governo. Le iniziative prese in autonomia, invece, sono poche e sbagliate. Al momento c'è un'assenza totale di controlli sul rispetto dei limiti imposti per frenare il contagio e aprire la Ztl dopo le 14 non aiuta chi lavora in centro. Come se non bastasse, la Raggi è stata anche protagonista di una gaffe in video: dopo aver ricordato il decalogo antivirus ha detto ai romani "diamoci una mano". Insomma poche idee ma confuse...