Centrodestra nel caos, va in scena la lite Meloni-Salvini sull'inciucio. L'ex ministro dell'Interno attacca l'alleata dopo le sue critiche a un asse con Renzi per formare un governissimo. Il leader leghista replica alla presidente di FdI: "Mai nessun accordo tra Carroccio e Sinistra".

Da Fratelli d'Italia si ribadisce ancora una volta la richiesta di elezioni anticipate per evitare altri guai causati dal governo Conte. Per le Regionali, insomma, sarà molto complicato trovare un'intesa su Fitto per la Puglia e su Caldoro per la Campania.