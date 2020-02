Il coronavirus esplode in Italia, terzo paese al mondo per numero di contagi dopo la Cina e la Corea del sud. E il premier Giuseppe Conte se ne vanta pure, dicendo che "siamo nell'ambito dei paesi occidentali il paese che ha adottato le misure più garantiste, più efficaci e di massima sicurezza". Ma siamo il terrore dell'Europa: l'Austria ferma i treni al confine, in Romania scatta la quarantena.