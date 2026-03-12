Lazio. un centro sportivo di Latina per Vincenzo D'Amico

Daniele Rocca 12 marzo 2026 a

Un centro sportivo per ricordare una leggenda come Vincenzo D'Amico. Ieri a Latina, città natale del calciatore capace di vincere lo scudetto nel 1974 con la maglia biancoceleste, è stato inaugurato un impianto destinato ai giovani e alla comunità, un luogo dove ragazzi e ragazze potranno crescere, allenarsi e condividere la propria passione per lo sport. All’evento hanno preso parte anche il calciatore della Lazio, Toma Basic, e la calciatrice della Lazio Women, Giulia Mancuso, insieme ad alcuni dirigenti della società. «Dedicare un campo a Vincenzo D’Amico - si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale del club - significa custodirne la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni. Ogni ragazzo che entrerà in questo impianto porterà avanti, in qualche modo, la storia di un campione cresciuto con il pallone tra i piedi e con la Lazio nel cuore». Un momento significativo nel ricordo di un uomo che ha rappresentato molto più di un semplice giocatore: Vincenzo D’Amico è stato un simbolo della Lazio e un esempio dei valori più autentici dello sport.