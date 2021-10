Rigore o vantaggio? Giudichi Rocchi. Mourinho su Juventus-Roma

18 ottobre 2021 a

«Il quarto uomo mi ha detto, "non esiste vantaggio sul rigore". A quel punto io non ho più voluto discutere»: Josè Mourinho ha commentato così il discusso episodio del calcio di rigore assegnato da Orsato ai giallorossi (e sbagliato da Veretout) senza lasciare il vantaggio sul gol. «Non voglio giudicare l’arbitro. Orsato mi ha spiegato che non esiste il vantaggio sul calcio di rigore: io non dico nulla ma lascio a Rocchi (designatore degli arbitri) e agli esperti», ha spiegato il tecnico portoghese della Roma in conferenza stampa.

«Oggi è stata una grande Roma», ha aggiunto, «e l’unica cosa negativa è il risultato perchè per noi sono zero punti». Massimiliano Allegri soddisfatto per la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Champions: «È un altro passo importante in classifica, ci siamo riagganciati al gruppetto di testa ma è tra sette partite che vedremo dove saremo: dopo la prossima sosta dirò quale sarà il nuovo step e se potremo rientrare nella lotta scudetto».

