Alice Campello, il gesto della moglie di Alvaro Morata dopo le minacce di morte: hater disintegrati

Giada Oricchio 07 luglio 2021 a

a

a

Gli hater travolgono Alice Campello e lei li smaschera uno a uno. E’ bastato che la moglie del calciatore della Spagna, Alvaro Morata, pubblicasse una foto dei tre figli Leonardo, Alessandro e Edoardo con la maglia iberica per ricevere messaggi di una violenza inaudita durante la semifinale Italia-Spagna di Euro2020. Offese, minacce di morte, auguri di tumori e parole irriferibili non solo sulla sua persona, ma anche contro Morata e i bambini.

L’influencer di origine mestrina ha retto la schifosa onda d’urto pubblicando alcuni dei messaggi senza oscurare nome e cognome dei frustrati odiatori: “Tuo marito ha il cancro e pure i tuoi figli”, “Tanto gli piglia un infarto”, “Non ti azzardare a postare foto del gol di Morata se no vengo a casa tua e ti brucio in diretta su Instagram” e ha scritto un post: “Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno che sia un fattore di ‘italiani’ ma di ignoranza. Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero davvero in un futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone perché è vergognoso e inaccettabile”.

Alice Campello è stata presa di mira anche dai tifosi spagnoli che hanno individuato in lei il capro espiatorio delle prestazioni non esaltanti di Morata durante gli Europei di calcio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.