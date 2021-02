Addio Fausto Gresini, l'ex pilota è morto a 60 anni

22 febbraio 2021 a

Fausto Gresini, ex pilota di motociclismo due volte campione del mondo nella classe 125, è morto per complicazioni legate al coronavirus. «Dopo una lunga battaglia contro il covid, Gresini ci ha lasciato a 60 anni. È stato uno dei migliori talenti motociclistici italiani di sempre: prima ha vinto due Mondiali come pilota nella 125 (stagioni 1985 e 1987), poi ha continuato a vincere titoli come team manager con la sua squadra Gresini Racing. In pista - si legge sul sito di Sky Sport - era coraggioso e generoso. Fuori dalla pista metteva la stessa passione da romagnolo, mescolata a doti manageriali straordinarie».

«Fausto Gresini - scrive Guido Meda - è uno di quei nomi che, anche in questa tragica e paradossale circostanza, continui incredulo ad associare alla vita. Perché Fausto Gresini c’è sempre stato, da pilota e da imprenditore, da avversario e da compagno, di gara per chi ci ha corso contro, di viaggio per chi ha girato il mondo insieme a lui, inseguendo la passione per la moto. Imolese di nascita, 60 anni, marito e padre amorevolissimo di quattro giovani figli, Gresini è stato uno dei nostri migliori talenti motociclistici di sempre».

