Troppa Atalanta per la Lazio: poker servito all'Olimpico

L’Atalanta non sbaglia un colpo e riporta la Lazio sulla terra. Dopo il poker a Torino con i granata la banda di Gasperini trova ancora una importante vittoria esterna contro la Lazio per 4-1 all’Olimpico, nel recupero della prima giornata di Serie A. Grazie a questo successo l'Atalanta si porta a 6 punti mentre la Lazio resta a 3.

Determinante il primo tempo, tutto di marca nerazzurra, chiuso 3-0 per l’Atalanta grazie alle reti di Gosens, Hateboer e del Papu Gomez. La squadra di Inzaghi accorcia le distanze con Caicedo nella ripresa ma il Papu con un eurogol chiude la sfida. Per la gara Inzaghi aveva confermato l’undici vittorioso con il Cagliari tranne Correa rimpiazzato da Caicedo, ma non basta contro la formazione di Gasperini che risponde col 3-4-2-1 con Zapata in avanti e Gomez e Malinovskyi a supporto.

La Lazio parte bene e al 6’ Sportiello respinge su Immobile e poi Palomino mura un altro tiro di Luis Alberto, ma al 10’ è già sotto. Cross di Gomez, sponda di testa di Hateboer e sinistro da pochi metri di Gosens per l’1-0. Grandi proteste della Lazio per una presunta spinta, ma è tutto ok anche per la Var. La gara molto fisica, e l’arbitro Maresca lascia giocare tanto con i biancocelesti che perdono i duelli e al 32’ subiscono ancora: cross dalla sinistra di Gosens e piattone al volo di destro di Hateboer per il 2-0.

La squadra di Inzaghi risponde al 33’ ma dopo un batti e ribatti in area, Sportiello respinge e Immobile prende la traversa. Quindi Caicedo non trova la porta. Nel finale di primo tempo ancora Atalanta a segno, prima un destro di Zapata viene salvato con i piedi da Strakosha e poi al 41’ su una palla in area, respinge Patric ma Gomez prende palla, salta Acerbi e con un diagonale di destro insacca per il 3-0. La Lazio prova a riaprire la sfida al 43’ con Marusic che conclude con il destro, che viene bloccato da Sportiello.

Nella ripresa la Lazio sembra più convinta e al 55’ Sportiello salva su Marusic che tira al volo da pochi passi su un assist di Lazzari. Poco dopo, al 58’ i biancocelesti accorciano le distanze: palla in area di Milinkovic con Caicedo che controlla e poi insacca con il sinistro. Un minuto dopo Immobile si divora il secondo gol tutto solo davanti al portiere calciando sul fondo con il sinistro, e al 61’ ci pensa Gomez a chiudere i conti: Malinovskyi serve il Papu che in area si mette la palla sul sinistro e calcia trovando l’incrocio opposto per il 4-1.

La Lazio senza più nulla da perdere prova a spingere nel finale e al 77’ una gran botta di Caicedo viene salvata da Palomino in corner a portiere battuto. All’87’ però il neo entrato Muriel va ad un passo dal 5-1, ma su assist di Malinovsky il destro del colombiano esce di nulla sul fondo.