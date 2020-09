Roma-Juve, i biglietti di Sport e Salute ai protagonisti della lotta al Covid

Sport e Salute destina la sua quota di biglietti per Roma-Juventus di domenica, prima occasione di parziale riapertura degli stadi di serie A dopo il lockdown, al personale di strutture sanitarie e sociali in prima linea nella lotta al Covid.

Il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli ha invitato gli operatori del Policlinico di Tor Vergata e quelli dell’ospedale militare del Celio che si sono particolarmente contraddistinti per il loro impegno nella cura del Coronavirus e nel contrasto alla sua diffusione.

I due ospedali, con i loro reparti Covid, sono stati un punto di riferimento importante nei momenti più difficili della pandemia in corso e continuano oggi a fornire un valido supporto nell’assistenza dei casi positivi della Regione Lazio.

La società Calciosociale invece è stata di supporto in maniera volontaria alle famiglie e ai ragazzi del quartiere di Corviale. Non solo a chi abitualmente frequenta la società dilettantistica ma anche alle famiglie e alle persone più anziane che hanno chiesto un aiuto. La pandemia ha messo a dura prova l'intero Paese ma ancora di più ha mostrato le fragilità dei quartieri periferici. Calciosociale ha fornito supporto psicologico, consegnato alimenti e cibo per famiglie in difficoltà.