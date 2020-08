Salernitana, dopo la scarica di insulti Gian Piero Ventura si dimette

01 agosto 2020 a

Il video esclusivo de Il Tempo fa saltare la panchina della Salernitana. Il tecnico Gian Piero Ventura ha lasciato la guida dei campani dopo aver visto e ascoltato le durissime critiche espresse nei suoi confronti dal presidente Claudio Lotito durante una telefonata di ieri sera, documentata sul sito de Il Tempo. Il patron della Lazio e della Salernitana ha criticato duramente i cambi effettuati dall'allenatore durante il match perso con lo Spezia, che è costato alla Salernitana la possibilità di giocarsi i playoff per salire in Serie A. Il video ha fatto il giro d'Italia in poche ore e il tecnico ha deciso di dimettersi.

Video su questo argomento Lotito furioso contro Ventura dopo il ko della Salernitana: "Sto pezzo di m... ma che cambio ha fatto? È matto" |VIDEO

“L’U.S. Salernitana 1919, presso atto della volontà del tecnico Gian Piero Ventura di non proseguire alla guida della prima squadra, ringrazia il medesimo per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno profuso nel corso di questa stagione e gli augura le migliori fortune professionali” si legge nel comunicato diffuso dal club.