Controlli per Luiz Felipe che vuole ritrovare la sua Lazio

Nuovi controlli per Luiz Felipe. Il centrale brasiliano è stato in Paideia per accertamenti strumentali: sta ancora smaltendo la lesione muscolare rimediata il 13 giugno nell'amichevole a Formello poco prima della ripresa del campionato. Dopo aver saltato i primi impegni della Lazio, spera di tornare a disposizione per il match contro il Sassuolo. Per il momento Patric non lo sta facendo rimpiangere, ma Inzaghi spera di recuperare comunque una pedina fondamentale per il finale di stagione.