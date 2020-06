Santos Borrè nel mirino della Lazio

Nome nuovo in orbita Lazio. Non solo Luis Suarez, per l’attacco il diesse Tare avrebbe messo nel mirino anche Rafael Santos Borrè, centravanti del River Plate. A riportare la notizia è il portale Don Balon, che ha associato il talento colombiano alla squadra biancoceleste. Il classe ’95 conosce già il calcio europeo, avendo giocato in Spagna con le maglie di Atletico Madrid prima e Villarreal poi. Il suo contratto con il club argentino scade nel 2021, mentre il valore del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro. In Serie A Santos Borrè è seguito anche da Udinese, Sampdoria e Atalanta.