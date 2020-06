La Lazio ritrova il portiere Strakosha

Buone notizie per Simone Inzaghi a tre settimane dal ritorno in campo ufficiale (il 24 giugno alle 21.45 contro l'Atalanta). A Formello si è rivisto Thomas Strakosha: il portiere albanese, reduce da un periodo di piscina e fisioterapia per un’infiammazione al quinto metatarso, si è allenato al Fersini con il preparatore Grigioni. Il tecnico Simone Inzaghi ha organizzato esercitazioni a gruppi: prima i difensori e gli esterni, poi i centrocampisti e gli attaccanti, con focus particolare su alcuni aspetti tattici. Ancora assente Vavro, che ha ricominciato a correre e sta superando il problema muscolare all’adduttore. Nei prossimi giorni torneranno in Italia anche i tre giocatori ancora all’estero, vale a dire Proto, Lukaku e Lulic: per allenarsi insieme ai compagni dovranno però aspettare la prossima settimana perchè dovranno prima sottoporsi al test sierologico e a due tamponi a distanza di almeno 72 ore, come prevede il protocollo della Federcalcio.