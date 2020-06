Paulo Fonseca a Torvaianica. Cosa dice dello scudetto alla Lazio

Domenica a Torvaianica per Paulo Fonseca, l'allenatore della Roma. Con il bel tempo, il noto portoghese ha passato una giornata di relax sul litorale romano, pranzando all’interno del ristorante “Schiano”.

Il giallorosso è stato riconosciuto da alcuni tifosi biancocelesti che gli hanno ricordato, che, con la riapertura del campionato, la Lazio e' in piena lotta scudetto. Fonseca, come riporta lalaziosiamonoi.it, è stato al gioco e ha risposto: “Scudetto alla Lazio? No, no, non scherziamo. Vincere il titolo è difficilissimo. Vedremo chi la spunterà”.