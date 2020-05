Lazio, Tare segue il gioiellino Diomandè

Un talento per il futuro della Lazio. Si guarda ancora in Belgio: Tare ha messo gli occhi sul gioiellino Junior Diomandé, classe 2002, campione con l’under 18 del KRC Genk. Nonostante debba compiere ancora diciotto anni, il difensore è già entrato nel mirino di diversi club europei. Secondo i media francesi il Lione sarebbe in prima fila per il calciatore, attualmente in forza al KAS Eupen U18. Attenzione anche alla concorrenza interna: anche il Verona avrebbe richiesto informazioni per il centrale, messosi in mostra per le sue qualità fisiche. Proseguono invece le trattative sottotraccia per Luis Suarez, anche se la pista si sarebbe freddata in seguito alla richiesta troppo elevata del Watford: il prestito al Real Saragozza in Liga 2 ha messo in mostra le qualità del classe '97, capace di mettere a segno 17 gol in 29 partite. La Lazio, sfruttando anche gli ottimi rapporti con gli agenti (gli stessi di Luis Alberto e Jony), conta di mettere a segno il colpo offrendo al club inglese 15 milioni più bonus.