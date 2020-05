Salva il figlio e annega. Morto il wrestler Shad Gaspard

L'ex lottatore di wrestling della WWE, Shad Gaspard, 39 anni, è stato trovato morto a Venice Beach, a Los Angeles. L’ex wrestler, che era andato a nuotare insieme al figlio di 10 anni ed alcuni amici, era scomparso domenica pomeriggio a causa delle forti correnti e il suo corpo è stato trovato dopo tre giorni di ricerche. Gaspard era riuscito a far mettere in salvo il figlio dai soccoritori prima di essere trascinato dalle onde. Gaspard è stato visto l’ultima volta a circa 50 metri dalla costa trascinato dalla corrente. Il suo corpo è stato recuperato oggi dopo la segnalazione di un passante.Il wrestler era noto nel circuito della lotta come parte del team tag Cryme Tyme. Si era ritirato nel 2010.