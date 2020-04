Si è spento Franco Lauro, la voce del basket sulla Rai

Un altro grave lutto colpisce il giornalismo sportivo italiano. Si è spento oggi, a soli 59 anni, Franco Lauro, la prima voce del basket per oltre un decennio sulla Rai.

Era uno dei volti più noti della redazione sportiva di Viale Mazzini, è stato lo speaker al palazzetto per il mitico Banco Roma e in passato aveva condotto anche la Domenica Sportiva e Novantesimo Minuto, le due trasmissioni di punta della Rai. Il giornalista sarebbe stato stroncato da un infarto mentre si trovava nella sua abitazione, in centro a Roma.

Dopo l'immenso Gianni Mura, il "signore in giallorosso" dell'etere romano Massimo Ruggeri e il cronista fiorentino Alessandro Rialti la stampa sportiva piange un altro grande protagonista.