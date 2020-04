Basket, i giocatori Olimpia Milano si tagliano gli stipendi e donano 1 milione agli ospedali

Anche il mondo del basket scende in cambio per la lotta contro il Coronavirus. Giorgio Armani e il Presidente Leo Dell’Orco comunicano che i giocatori e l’allenatore della Pallacanestro Olimpia Milano hanno deciso di rinunciare a una parte del proprio stipendio per sostenere le strutture ospedaliere lombarde impegnate a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che Olimpia Milano effettuerà inoltre una corrispondente donazione. L’importo totale della donazione è pari a 1 milione di euro e si aggiunge alle donazioni effettuate dal Gruppo Armani a favore di alcuni ospedali italiani e della Protezione Civile e alla conversione degli stabilimenti per la produzione di camici monouso recentemente annunciate.

E dopo l’Olimpia Milano, anche la Dinamo Sassari ha annunciato di aver trovato un accordo con giocatori e staff per la riduzione degli stipendi. «La Dinamo Banco di Sardegna comunica che, in previsione di una chiusura anticipata del campionato, è stato raggiunto un accordo con gli atleti e lo staff tecnico per la riduzione degli stipendi - si legge nella nota della società sarda -. La società ha voluto approcciare alla problematica con trasparenza e lealtà e ringrazia lo staff e i giocatori per il profondo senso di responsabilità dimostrato in questo frangente di emergenza, soprattutto nella comprensione dell’eccezionalità del momento che tutto il mondo sta vivendo anteponendolo all’aspetto economico. La Dinamo 2019-2020 dimostra ancora una volta di essere una squadra composta da grandi professionisti e grandi uomini, perfettamente allineati a quei valori e quei principi fondanti della filosofia biancoblù».