Leclerc spietato anche a Monza. Le Rosse si svegliano dopo 9 anni

Charles Leclerc si prende il Gp d’Italia sul circuito di Monza, una gara iconica, che il pilota monegasco ha sempre sognato di vincere. Gara straordinaria per strategia e modo di guidare, quasi oltre le regole in alcuni frangenti ma che ha fatto balzare la marea rossa sugli spalti e davanti alla tv. Weekend perfetto con pole e successo nella gara di casa a distanza di 9 anni da Alonso nel 2010. «Mamma mia, mamma mia. Grazie di tutto. Siete i migliori», ha urlato Charles Leclerc in radio a fine gara, con Mattia Binotto team principal della rossa che gli ha risposto: «Oggi sei perdonato», con riferimento alla strategie che il monegasco aveva disatteso sabato a scapito di Sebastian Vettel che a causa di un errore ha chiuso solo 13esimo, complice anche una penalizzazione. Con questo successo oltre alla vittoria, Leclerc ha anche ottenuto il sorpasso sul compagno in classifica piloti. Leclerc è scattato in testa e ha resistito anche al limite del regolamento a tutti gli attacchi delle due Mercedes, prima Lewis Hamilton e poi Valtteri Bottas, che alla fine ha chiuso al secondo posto, davanti al compagno campione del mondo. Peccato per Sebastian Vettel che al 6° giro ha commesso un errore in ingresso alla Ascari. Poi il problema è anche stato quando entrando in pista ha ostacolato Lance Stroll, la cui ruota anteriore destra gli ha anche danneggiato il musetto. Lo stesso canadese intralcia Pierre Gasly e penalizzazione con Vettel che, rientrato ai box per sostituire il pezzo danneggiato e poi penalizzato, è stato costretto ad un’altra sosta con stop and go e ulteriore perdita di tempo che gli ha compromesso la gara.