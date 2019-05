Ranieri: i laziali volevano perdere con l'Inter nel 2010. Ed è caos

Da Trigoria a Formello fino agli uffici della procura Figc. La polemica tra Ranieri e la Lazio accende la giornata calcistica della Capitale, tra vecchi veleni e nuove punzecchiate a distanza.

Tutto nasce dalla conferenza stampa di stamattina del tecnico romanista, al quale un giornalista ha ricordato quel Lazio-Inter del 2010 - quando Ranieri si giocava lo scudetto sulla panchina della Roma - in cui i tifosi biancocelesti chiesero ai propri giocatori di "scansarsi" e perdere apposta per sfavorire la rivale cittadina nella corsa al tricolore. «Così fu, così è stato» il commento dell'allenatore testaccino. E alla successiva domanda su un possibile copione replicato domenica, quando la Lazio affronterà l'Atalanta che al momento è un punto sopra i giallorossi e occupa l'ultima piazza valida per un posto in Champions, Ranieri risponde così: «A queste cose pensa la Lega, io penso ad allenare e sono sempre stato una persona leale».

Immediata la replica del club biancoceleste, affidata al portavoce Arturo Diaconale. «Credo che su queste dichiarazioni debba intervenire la Lega dato che si tratta di affermazioni gravi e pesanti. Queste affermazioni nascono da una confusione fra tifoso e tesserato, tra persona che fa il tifo per una determinata squadra e fra una che ha piene responsabilità e determinati compiti essendo un tesserato della Roma».

A proposito di una Lazio che potrebbe "scansarsi" contro l’Atalanta, Diaconale aggiunge: «Il tifoso può dire quello che vuole mentre la persona responsabile deve compiere dichiarazioni che siano suffragate da prove altrimenti diventa tutto esclusivamente offensivo verso una squadra ed una società che non lo merita».

Contestualmente al botta e risposta, dopo la segnalazione proveniente proprio dalla società di Lotito, si è attivata la Procura federale che, una volta acquisito il video della conferenza stampa di Ranieri, potrebbe decidere di aprire un fascicolo a carico dell'allenatore giallorosso. Al momento non è stato avviato alcun procedimento, una valutazione finale verrà fatta al termine della giornata di campionato.