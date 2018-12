Giallo sul Pallone d'Oro: il giornalista delle Comore non esiste

Il voto c'è, il giornalista no. È giallo sul Pallone d'Oro, il premio per il miglior calciatore organizzato da France Football e assegnato dalla stampa sportiva internazionale. A vincere, come è noto, è stato il croato del Real Madrid Luka Modric che ha spezzato lo strapotere degli ultimi anni di Cristiano Ronaldo e Leo Messi (753 punti, davanti al portoghese con 476).

Il fatto nuovo è che l'Unione delle Comore e un fotografo dell'arcipelago hanno affermato che il giornalista votante accreditato per le Isole Comore, tale Abdou Boina, non esiste, così come il suo giornale chiuso sei anni fa: albaladcomores.com. Il presidente dell'unione stampa sportiva delle Comore ha confermato le accuse, mentre a gettare ulteriori ombre sul voto è il delegato di Trinidad e Tobago. Lasana Liburd ha denunciato che, secondo quanto gli risulta, la lista di voti (cinque preferenze, con punteggio decrescente) è stata conteggiata in modo errato.