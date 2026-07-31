Ascolti Tv: Battiti Live chiude in bellezza con record stagionale, In Onda non decolla in prima serata
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Gli ascolti del giovedì televisivo vedono, su Rai1 la replica di Doc – Nelle Tue Mani 3 segnare 1.176.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale5 Battiti Live conquista la prima serata con una media di 1.915.000 spettatori con uno share del 19.8% (Aftershow 693.000 - 17.4%). Su Rai2 Il Commissario Rex segna 764.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1 Chicago Med sigla 685.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3, dopo la presentazione (382.000 – 2.6%), Kilimangiaro Estate raduna 585.000 spettatori (4.6%). Su Rete4, dopo la presentazione (468.000 – 3.2%), Zona Bianca raggiunge 568.000 spettatori (6.0%). Su La7 In Onda Prima Serata arriva a 643.000 spettatori pari al 4.8%. Su Tv8 Quattro Matrimoni si aggiudica 410.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 326.000 (3.7%) nel secondo. Sul Nove La Corrida raduna 307.000 spettatori con il 2.6% nella prima parte e 185.000 spettatori con il 3.2% nella seconda parte chiamata Il Vincitore.
In Access Prime Time, su Rai1, L’Eredità Summer registra una media di 2.389.000 spettatori (16.2%), su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.211.000 – 22.7%), La Ruota della Fortuna si aggiudica invece 4.123.000 spettatori pari al 27.8%. Su Rai3 Un Posto al Sole conquista 996.000 spettatori (6.8%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 850.000 (5.8%). Su Tv8 Foodish diverte 341.000 spettatori pari al 2.3%, sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 475.000 con il 3.2% e su RealTime Casa a Prima Vista 410.000 (2.8%).
Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post ottiene 548.000 spettatori con il 3.7%; su Rete4 4 di Sera News 759.000 pari al 5.4% nella prima parte e 587.000 pari al 3.9% nella seconda; su La7 In Onda 1.034.000 (7.0%).