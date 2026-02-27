Sanremo 2026, Monica Bellucci ospite nella serata delle cover: la mossa di Carlo Conti

Carmen Guadalaxara 27 febbraio 2026 a

Colpaccio del direttore artistico Carlo Conti. Monica Bellucci potrebbe essere ospite della serata delle cover. L' attrice è stata ospite al Festival di Sanremo in una occasione ufficiale, ovvero nel 2011, durante l'edizione condotta da Gianni Morandi, per promuovere il film Manuale d'amore 3 insieme a Robert De Niro.

Nei prossimi mesi è prevista l' uscita del film drammatico "Ketticè", diretto da Giovanni Tortorici e interpretato da Monica Bellucci, distribuito da PiperFilm. La pellicola, ambientata a Palermo 13 anni fa, vede l'attrice nei panni di un'aristocratica siciliana in una storia incentrata su giovani, conflitti generazionali e droga.