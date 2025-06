Gossip, Sophie Codegoni ha una nuova fiamma: con chi è stata paparazzata

Alice Antico 21 giugno 2025 a

Sophie Codegoni potrebbe aver voltato pagina (di nuovo). Dopo settimane di rumors, uno scatto su Instagram ha riacceso i riflettori sulla sua vita sentimentale: l’ex gieffina è stata paparazzata in compagnia di un misterioso ragazzo, e per molti non ci sono dubbi — si tratta di un calciatore. La foto incriminata, apparsa per poche ore su una fanpage, ritraeva Sophie mentre passeggiava con un giovane moro, mano nella mano. Il dettaglio che ha acceso i sospetti? Il look della persona accanto a lei, molto simile a quello indossato da un noto calciatore in una recente storia su Instagram. Coincidenza? Forse. Ma sui social, come sappiamo, nulla passa inosservato. E infatti lo scatto è stato rimosso poco dopo la pubblicazione, ma troppo tardi per evitare screenshot e teorie.

Chi segue Sophie da tempo ha notato che nelle ultime settimane è apparsa più serena, più sorridente, anche se evita accuratamente riferimenti espliciti alla sua vita privata. Da quando è finita la storia con Alessandro Basciano, Sophie ha sempre mantenuto un profilo più basso, ma se i segnali social non mentono, qualcosa bolle in pentola. Nessuna conferma ufficiale, ma i fan sono già in modalità investigatore. Un nuovo amore in vista? Per ora tutto tace, ma il mistero resta aperto. E sui social, si sa, è solo questione di tempo prima che un indizio diventi notizia.