Tommaso Zorzi ritrova il sorriso, chi è il suo nuovo amore: le foto

Tommaso Zorzi ha ritrovato il sorriso accanto a un nuovo amore. L’ex vincitore del "Grande Fratello Vip è" stato immortalato a Milano in dolce compagnia: il suo nuovo fidanzato si chiama Andrea Consalvo ed è designer per il marchio Miu Miu. A diffondere le prime immagini della coppia è stato il settimanale "Chi", che ha pubblicato le foto anche sui social. Nonostante i dettagli sulla relazione siano ancora pochi, dalle immagini traspare una complicità evidente. Baci, abbracci e gesti affettuosi confermano che tra i due le cose sembrano andare a gonfie vele. Per Zorzi si tratta della prima storia importante dopo la fine della relazione con Tommaso Stanzani, durata poco più di un anno. Oggi, accanto ad Andrea – e con il suo inseparabile cane Gilda – Tommaso sembra aver ritrovato una nuova serenità sentimentale.

Il giovane milanese, dopo la vittoria al "GF Vip", ha continuato a costruire la sua carriera tra televisione e scrittura. Volto noto di programmi come "Cortesie per gli ospiti" su Real Time, è anche prossimo all’uscita del suo terzo libro, "Divina!".

In un’intervista rilasciata a "Elle" lo scorso anno, tuttavia, Zorzi aveva raccontato come è cambiata la sua vita dopo il boom di popolarità:

"Quando sono uscito dal GF non dico che ero Dio, ma qualcosina sotto. Avevo dieci paparazzi sotto casa, ma se ti abitui ti fai male. Oggi la maggior parte delle persone che mi ferma per strada mi fa: 'Ma che fine hai fatto, sei sparito', quando alla fine sto facendo altro. Ma quella fama lì, così grande, non torna più." Il suo é pensiero lucido sulla volatilità della notorietà: "La popolarità puoi ottenerla in un secondo. Però se ti abitui solamente alla fama e non al mestiere che stai cercando di fare, duri molto poco e ti fai male, perché è effimera, sale e scende." Oggi, dunque, per Zorzi, la priorità sembra essere ritrovare un equilibrio vero, tra affetti sinceri e progetti concreti. Che sia sulla buona strada? lo scopriremo.