Belve, il programma di Fagnani è al capolinea? Il flop d'ascolti

Il secondo appuntamento con Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2, non è andato come speravano all’interno della tv di Stato. Nel corso della seconda puntata sono andate in scene le interviste del principe Emanuele Filiberto di Savoia, di Raoul Bova e di Patty Pravo e in totale i telespettatori che sono rimasti incollati alla televisione sono stati 1.101.000, pari al 6,3% di share. Il rivale diretto, Le Iene con Veronica Gentili alla conduzione, ha debuttato su Italia1 con 1.139.000 spettatori, per l’8,5% di share. Evidente il calo di Fagnani rispetto alla prima puntata, dove aveva totalizzato 1.637.000 telespettatori, pari al 10% di share. C’è soltanto il confronto diretto con Le Iene ad incidere sul risultato? Non pare così, almeno a leggere i commenti degli spettatori sui social.

Dove c’è stata un’autentica pioggia di critiche: “Quello di Belve è un crollo importante e si riporta in una sola puntata ai livelli dello scorso anno. Sembrerebbe, e pare strano, che condivida pubblico con Le Iene. Pur vero che quella di ieri è stata una puntata decisamente sottotono rispetto alla prima”; “Il servizio pubblico sarebbe questo? Domande banali a vip? (e gli ascolti Rai crollano)”; “Francesca Fagnani molto sopravvalutata”; “Ieri sera ho visto Belve. A parte Bova che fa rimpiangere la sedia vuota, la Fagnani dovrebbe sforzarsi di correggere la dizione. Il bel programma che è stato poi, mi sembra che stia virando verso una farsa piena di domande stupide di cui lei non ascolta neppure le risposte”; “Visto un pezzetto di Belve ieri. Sempre carino però la Fagnani oramai fa la protagonista. Anche meno”; “Cari critici, cronisti, siti, blogger, influencer, fateci capire: Max Giusti floppa, Pino Insegno tracolla, mentre Fagnani che passa con Belve da 1.6 mln a 1.1 mln, dal 10% al 6%, resiste?”; “Le Belve non graffiano più? Il talk show di Francesca Fagnani non regge il confronto con la concorrenza d’ottobre”; “Forse è solo una mia impressione ma credo che Belve stia scadendo, cara Fagnani diamo a Cesare…”. Come risponderà Fagnani alle critiche? Il vento della novità della scorsa stagione si è già esaurito?