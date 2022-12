"Barbara Palombelli lascia Forum". Clamoroso a Mediaset, chi va al suo posto

18 dicembre 2022 a

Valzer di conduzioni a Mediaset? Secondo le ultime indiscrezioni Barbara Palombelli sarebbe in procinto di lasciare la guida di Forum, il trial-show già condotto da Rita Dalla Chiesa, su Rete4. La giornalista che conduce anche Stasera Italia, sempre su Rete 4, guida la trasmissione dal 2013 e da qualche mese, riporta Affaritaliani, si parla di un "divorzio televisivo". A quanto sembra i nuovi palinsesti Mediaset non vedono più Palombelli a Forum "che avrebbe detto più volte di essere stanca e di avere bisogno di riposare un po’".

Ma chi arriverebbe allora a raccontare le controversie della gente comune davanti al giudice tv? Secondo le indiscrezioni raccolte dal sito al posto di Palombelli "sembra che ci sarà la collega Veronica Gentili". Una decisione "presa in accordo con la stessa Palombelli". I palinsesti di Rete 4 già registrano degli "incroci" tra le due giornaliste, con Gentili che conduce Controcorrente che va in onda in prima serata ma nel fine settimana prende il posto alle 20.30 proprio di Stasera Italia.