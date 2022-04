Concita De Gregorio, scatto d'orgoglio su Instagram: scollatura in primo piano e i fan apprezzano

22 aprile 2022 a

a

a

Concita De Gregorio prende l’orgoglio di... petto. La conduttrice del talk di LA7, In Onda, ha pubblicato sul suo account Instagram una fotografia sfuggita ai più, ma non a Dagospia che l’ha rilanciata. Lo scatto risale al 15 aprile e l’ex direttrice de “L’Unità” si è lasciata andare davanti all’obiettivo di un’amica. Abito blu ministeriale e decollété in primo piano, anche troppo perché un capezzolo fa volutamente capolino dallo scollo basso.

De Gregorio ha accompagnato lo scatto fuori dagli schemi rigidi cui ha abituato i telespettatori con la capation: “Quando mi fotografa @solicino devo sempre chiedere, ma sono io, sei sicura?”. La foto non ha sollevato solo l’orgoglio della giornalista, ma anche quello dei follower: “Sei stupenda”, “Accidenti!”, “Complimenti Concita”, “Sei proprio te, bella catalana”, “Femmina”, “Non solo lettura e ascolto” e così via. Un’esplosione di sensualità. Adesso si capisce perché il re del porno, Rocco Siffredi, vorrebbe fare un film con lei anche se non ha speranze.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.