Anna Tatangelo e Livio Cori allo scoperto, ecco la foto che toglie il fiato

Anna Tatangelo esce allo scoperto e mostra il bacio con Livio Cori ai suoi followers. Un’ufficializzazione che sembrava non voler arrivare mai, le voci impazzavano sul presunto flirt, complici anche le paparazzate in barca poco equivocabili. Ma ora, la conferma arrivata direttamente dai diretti interessati, e condivisa nelle Instagram Stories della cantante originaria di Sora.

Nei video la Tatangelo appare sorridente, intenta a scherzare con il compagno e degli amici seduti al tavolo accanto a lei. Un microvideo di 15 secondi che rompe ufficialmente il silenzio sulla sua vita privata, tenuta lontana dai riflettori dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio. Insomma, baci e tenerezze alla luce dello smartphone sembrano fugare ogni dubbio, nel caso a qualcuno fosse rimasto, considerati i messaggi social al miele che sono soliti scambiarsi i due.

Fino a qualche settimana fa Anna Tatangelo, in alcune interviste, aveva ammesso di essere interessata a qualcuno anche se aveva precisato: “Innamorata è una parola grossa”. Chissà se il sentimento non si sia acceso proprio in quest’estate. Certo è che nella story l’ex di D’Alessio appare serena e felice, tanto da lasciarsi trasportare in uno scherzetto per i propri followers. La cantante si mostra in primo piano mentre parla del suo concerto, ma la voce che si sente e che sembra uscire dalla sua bocca è quella del rapper napoletano, prontamente inquadrato sul finale del video. Il siparietto è terminato con un bacio affettuoso sulla guancia sinistra della Tatangelo. Insomma, nessun annuncio in grande per la giovane coppia, che ha deciso di uscire allo scoperto pochi giorni dopo la notizia della gravidanza della nuova compagna di Gigi D’Alessio, la 28enne Denise Esposito. Il cantante partenopeo, padre di Andrea D'Alessio avuto dalla relazione con Anna Tangelo, diventerà presto padre per la quinta volta. Per il lieto evento, sembrerebbe che abbia regalato un cadeau molto importante alla giovane fidanzata: un prezioso anello di brillanti.

