Sanremo 2021, i Maneskin dedicano la vittoria a Roberto Burioni. Lo sfottò al virologo: "Diceva sempre di stare zitti e buoni"

Se il podio del 71esimo Festival di Sanremo non ha messo tutti d’accordo, i vincitori sì. I Maneskin si sono presi la rivincita di X Factor 2017 e hanno trionfato con il brano “Zitti e buoni”, secondi Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per none” e terzo Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti” (un posto tra i primi tre lo avrebbero meritato Colapesce e Di Martino o Noemi). E proprio un milione di parolacce sono state quelle detta da Victoria, la chitarrista della band romana, al momento della proclamazione: “Porca pu**ana”, “Col ca**o, col ca**o”, “Vaffan**lo”. Un turpiloquio scarica tensione che ha lasciato basito e divertito Fiorello: “Ama, ma lei sta dicendo un sacco di parolacce….”.

Lo showman l’ha stuzzicata divertito al momento del bis: “Dai, dilla una parolaccia, so che vuoi dirla…”. Lacrime di commozione e incredulità per il frontman Damiano che con il premio in mano ripeteva agli altri componenti del gruppo: “Attenti che cade…. attenti cade…. cade” talmente tremava dalla felicità. Giovani, bravi, spontanei. Amadeus ha sottolineato che sono il primo gruppo rock a vincere il Festival di Sanremo, peraltro un’edizione unica e irripetibile a causa della pandemia, e i Maneskin (Orietta Berti li ha chiamati Nazeskin e nel backstage si è scusata, nda) hanno festeggiato e twittato tutta la notte: “Abbiamo fatto la rivoluzione”, “Victoria un po’ di contegno! Abbiamo vinto!”, “Adesso stiamo svegli che manca poco a Domenica In”. E poi la dedica sorprendente: “Dedichiamo questa vittoria a quel professore che ci diceva sempre di stare zitti e buoni”.

Dedichiamo questa vittoria a quel prof che ci diceva sempre di stare zitti e buoni.#Sanremo2021 — ManeskinOfficial (@thisismaneskin) March 7, 2021

Dopo la vittoria a Sanremo saranno proprio i Maneskin a rappresentare l'Italia agli Eurovision 2021 con il brano del Festival “Zitti e Buoni”.

