Troupe Rai aggredita a Ponte Milvio. La solidarietà di Coletta

Una troupe Rai aggredita in pieno centro a Roma. Accade a Ponte Milvio dove i giornalisti di Storie italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, stanno documentando gli assembramenti nel weekend. Un modo per portare alla luce un malvezzo che sta mettendo a serio rischio la salute degli italiani, che al tempo del Covid19 devono rassegnarsi al distanziamento sociale e all’utilizzo delle mascherine. La troupe viene aggredita.

La notizia era stata diffusa ieri da Usgrai, il sindacato dei giornalisti della tv di Stato. Ed è subito stata pioggia di messaggi solidali. Secondo una prima ricostruzione, alcune persone a Ponte Milvio non avrebbero gradito la presenza di un operatore televisivo, vittima di quest’aggressione. Per lui varie contusioni, ma avrebbe rifiutato le cure mediche. Non è la prima volta che accade un episodio simile. Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, con Tweet ha detto: “Grande solidarieta' e un forte abbraccio ai due colleghi di Storie italiane aggrediti con violenza mentre svolgevano il loro lavoro per il servizio pubblico”. Storie italiane, che sta incassando un successo dopo l’altro, svolge tantissime inchieste lottando contro ogni tipo di violenza, bullismo, malasanità e discriminazioni.

