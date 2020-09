GfVip, Gabriel Garko irrompe nell'Ares gate. E la d'Urso promette rivelazioni

Giada Oricchio 24 settembre 2020 a

Al Grande Fratello Vip, è esploso l’Ares gate. Gabriel Garko mette like a Adua Del Vesco e Barbara D’Urso assicura: “Vi dirò la verità nuda e cruda”.

Ares gate e Adua, la conferma di Signorini: "Sta venendo fuori di tutto, sarà un caso clamoroso"

Adua e Massimiliano Morra, concorrenti del GFvip, hanno portato alla luce uno scandalo noto agli addetti ai lavori nel mondo dello spettacolo, ma di cui nessuno voleva parlare. Un’agenzia collegata all’Ares Film, che ha prodotto molte delle fiction trash di grande successo di Canale 5, si sarebbe comportata come una setta cambiando identità ai suoi assistiti, inventando falsi flirt per i giornali e cambiando l’età anagrafica, ma soprattutto impedendo agli assistiti di socializzare con l’esterno e con la famiglia e facendoli vivere in una villa a Zagarolo dove si sarebbero consumati episodi impropi. Secondo Adua e Massimiliano, alcuni sono finiti in ospedale e Teodosio Losito, produttore e compagno di Alberto Tarallo, titolare dell’Ares (identificato da Dagospia con il “Lucifero” dal ghigno malefico) sarebbe stato “istigato al suicidio”. Ieri, Adua e Morra si sono detti reciprocamente che non faranno nomi, ma lo scandalo è scoppiato. E questa per ora è la punta dell’iceberg. Intanto, sotto l’ultimo post di Adua su Instagram sono spuntati due messaggi molto significativi: uno è di Eva Grimaldi che a “Dagospia” si era rifugiata dietro un “no comment” sulla vicenda, ma che sul social ha scritto: “Ti voglio bene” e l’altro è un like di Gabriel Garko. L’attore era un volto di punta dell’Ares e anche lui potrebbe raccontare molto.

"Ares gate", bomba di Adua al Gf: "Per me è istigazione al suicidio". E la regia stacca...

Non a caso è sto fidanzato con tutte attrici della stessa agenzia e quando si è smarcato sono iniziate a trapelare le voci sul suo orientamento sessuale. Dunque, Adua e Massimiliano hanno incassato la solidarietà di due colleghi. E non saranno i soli.

