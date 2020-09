"Ares gate", bomba di Adua al Gf: "Per me è istigazione al suicidio". E la regia stacca...

Le rivelazioni che fanno tremare il mondo dello spettacolo

"Per me è istigazione al suicidio". Bomba di Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip 5 su quello che è stato rinviato battezzato "Ares gate".

Adua e Massimiliano Morra, all'interno della casa del GFVip, hanno scoperchiato il vaso di Pandora su presunte vessazioni e presunto terrorismo psicologico subito in un'agenzia che sarebbe da ricondurre all'Ares Film, società di produzione di proprietà di Alberto Tarallo (si ipotizza che sia lui Lucifero, nda) e Teodosio Losito, quest'ultimo morto suicida il 9 gennaio 2019.

Il caso sta facendo impallidire il "Pratigate" e sembra solo all'inizio. Oggi, Adua e Massimiliano hanno aggiunto un altro tassello. Erano in cucina a lavare il piatti quando Massimiliano è tornato sull'argomento: "Vorrei sapere quali sono le motivazioni che lo hanno portato a quel gesto..." e Adua sorseggiando il caffè: "E secondo te quali?!". Morra ha affermato: "Che poi a detta di persone che lo conoscevano, anche di amici suoi stretti che lo conoscevano, lì a Zagarolo, ho sentito di altre varie ipotesi di gesti effettuate ancora prima di quello. A te nessuno ha detto più niente?" e Adua: "Allora io credo che si, si tratti di suicidio, ma di istigazione al suicidio. Va beh ne parliamo stanotte...".

La regia del GF ha censurato il resto cambiando immagini. Nell'ingarbugliata vicenda, è intervenuta Pamela Perricciolo, l'agente dei vip che, insieme a Eliana Michelazzo e Pamela Prati, mise in piedi la truffa del matrimonio della Prati con l'inesistente Mark Caltagirone. Su Instagram, la Perricciolo ha scritto: "La cosa grave che sta succedendo al Grande Fratello nell'ambiente si sapeva e come se si sapeva... Ma come sempre ci sono gli intoccabili e gli innominabili. Adesso voglio vedere se i signori giornalisti andranno avanti su determinati argomenti...Tooh e alcune facevano anche le sante contro di noi... Poverette".

