Il Classicismo retorico di Palazzo dei Mutilati

Collocato tra la monumentalità ridondante del Palazzo di Giustizia e la spettacolarità di Castel Sant'Angelo, il Palazzo dei Mutilati e degli Invalidi di Guerra, grazie alla sua forma pentagonale, sembra un progetto ispirato ad una fortezza militare, con tanto di torre-belvedere sul corpo mediano rientrante. Costruito in più riprese tra il 1928 ed il 1936, il singolare edificio abbandona l'Architettura Razionalista tanto cara a Giuseppe Terragni, Gino Cancellotti, Eugenio Montuori ed Altri per rifugiarsi in un ibrido classicismo retorico che peraltro, nonostante la costruzione sia avvenuta in piena epoca fascista, rimane una delle costruzioni più rappresentative tra le due guerre, con motivi stilizzati quali i finestroni ad arco inquadrato dall'ordine dorico, motti latini ripetuti sugli architravi e l'utilizzo «romano» del travertino, del peperino e di una cortina di tufelli nell'edificazione. Siamo nei Rioni XIV, Borgo, e XXII, Prati. Dal portale verso il Lungotevere Castello, certamente la parte più idealizzata pur rimanendo gradevole nel complesso, si entra nel Cortile delle Vittorie dove sotto i portici convenzionali ci sono affreschi del romano Cipriano Efisio Oppo e del genovese Antonio Giuseppe Santagata con, al centro, una «Vittoria» dello scultore nato a Londra ma ligure d'adozione Guido Galletti, il tutto con evidente rappresentazione di avvenimenti legati al primo conflitto mondiale.

L' ingresso principale, situato in Piazza Adriana, ha un gruppo bronzeo portabandiera realizzato da Giovanni Prini, anch'egli genovese, che consente l'accesso allo Scalone d'Onore dove, in una nicchia in alto, lo scultore carrarese Arturo Dazzi realizzò la statua in marmo di San Sebastiano. E ancora: una porta bronzea con la «Passione del Fante» del Prini ci introduce nell'Aula Magna, a croce greca, volta a cassettoni traforati, colonne incassate con teste di soldati, sempre del Prini, e porte bronzee laterali dello scultore romano Publio Morbiducci. Infine, nei lunettoni, «Partenza», «Assalto e Ritorno del Soldato" mentre nell'abside "la Vittoria tra la Sentinella e il Combattente", tutto affrescato ad opera del già citato Santagata. La Cappella ospita una "Deposizione" del fiorentino (a dispetto delle generalità!) Romano Romanelli, mentre in una sala adiacente alcuni affreschi del pittore Mario Sironi da Tempio Pausania (Sassari), indulgono e stridono con riferimenti alla monarchia e al duce. Tutto il contesto descritto offre comunque un impatto immersivo di sicuro effetto poichè uscendo non si può non riconoscere di essersi trovati in un ambiente certamente unico e, come tale, non ripetibile. L' idea della costruzione fu tenacemente sostenuta dal giurista Carlo Delcroix, militare, politico e scrittore italiano, decorato con la medaglia d'argento al valor militare, nato a Firenze il 22 agosto 1896 e morto a Roma il 25 ottobre 1977. Ferito gravemente il 12 marzo 1917 sulla Marmolada, restò tra la vita e la morte per diverse settimane. In seguito, non potendo ovviamente tornare al Fronte, con la sua oratoria trascinante tenne comizi di propaganda di forte impatto emotivo fino alla fine della guerra. Dal 1924 divenne Presidente dell'Associazione e si prodigó moltissimo anche per le Vedove di Guerra. La sua insistenza nel creare un edificio che ospitasse l'Associazione degli Invalidi e dei Mutilati, convinse l'architetto ed urbanista Marcello Piacentini a presentare un progetto per una costruzione a fianco del "Palazzaccio", terminato così come noi oggi lo vediamo solo nel 1911 (a parte la quadriga bronzea di Ettore Ximenes collocata nel 1925) dopo vicende anche dolorose iniziate quasi 25 anni prima. Marcello, figlio dell'architetto romano Pio (1846/1928), nato anch'egli a Roma l'8 dicembre 1881 ed ivi deceduto il 19 maggio 1960, era all'epoca l'esponente di maggior riferimento della politica culturale del regime fascista ma anche mediatore di diversi indirizzi, restando sostanzialmente legato al gusto eclettico-monumentale. Nell'occasione comunque, venne accusato di tradimento della tradizione classica e considerato un "passatista" non in linea con lo spirito dei tempi moderni, incline ad un cedimento al Razionalismo che, come detto in premessa, venne respinto con sdegno dai principali aderenti al Movimento. Per niente turbato, Piacentini jr. rispose con i fatti realizzando la chiesa di Cristo Re in viale Mazzini, un ibrido tra l'impianto a croce greca e quello a croce latina con il transetto avanzato per consentire alla cupola di dominare il transetto stesso come nelle chiese a croce latina ma senza avere la necessità di una lunga navata. Insomma, una lezione costruttiva per gli uni e per gli altri. Resta tuttavia riconosciuta la particolarità della Casa Madre dei Mutilati, costruita durante un periodo troppo lungo che ha finito per incidere nella precisa caratterizzazione dell'edificio creando, di fatto, un "monumento" assolutamente anomalo.