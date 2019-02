Il tweet di Salvini: "Canzone italiana più bella? Meglio Ultimo"

"Mahmood... mah... la canzone italiana più bella?!? Io avrei scelto Ultimo, voi che dite?". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha prontamente commentato a caldo su Twitter la vittoria del giovane artista italoegiziano Mahmood alla 69ma edizione del festival di Sanremo.

Il secondo classificato ha replicato: "Le canzoni che scrivo non sono più mie. Se piacciono a Salvini, a un dentista, a un muratore, non mi cambia nulla", risponde Ultimo, incontrando i giornalisti in sala stampa dopo la serata finale, commentando il tweet del vicepremier.

A non essere d'accordo con Salvini è la ex fidanzata, Elisa Isoardi: "Mahmood ha appena vinto il festival di Sanremo. La dimostrazione che l'incontro di culture differenti genera bellezza", è il commento sui suoi profili social".