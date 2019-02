Pio e Amedeo provocano Salvini. E lui risponde con un tweet...

Da Foggia all’Ariston. Un viaggio di quasi mille chilometri. Lungo, lunghissimo. Ma Pio e Amedeo, i due comici pugliesi che hanno spopolato ultimamente in tv con “Emigratis”, di strada ne hanno macinata tanta nella loro vita. Sono abituati. Dal liceo scientifico Guglielmo Marconi, che è stato il loro banco di prova quando improvvisavano i primi spettacoli per gli amici di classe, fino all’arrivo a Telefoggia. Conducevano “Occhio di bue”, un programma di interviste itineranti alla gente più strana che incontravano in giro: il loro “Emigratis” stava per nascere. Poi il salto a Telenorba, “Le iene” e un film come protagonisti. Fino alle tre stagioni di “Emigratis”. La loro amicizia è rimasta sempre solida come tanti anni fa: un legame fortissimo. Invidiabile.

Con l’arrivo sul palco dell’Ariston sono riusciti a coronare un sogno dopo vari vani tentativi degli anni passati. Quello sketch era il loro “pallino” da sempre. I sogni si avverano e, in un Festival dove non sono mancate le polemiche, i due comici foggiani hanno stemperato la tensione del secondo giorno. Smoking d'ordinanza visto il parterre, nessuna parolaccia e tanta satira: Pio e Amedeo hanno saputo adattarsi al palco dell’Ariston ironizzando sul possibile Baglioni “tris”.

“Siamo qui per supportarti. Ti accorgi che ti vogliono boicottare? Aleggiano i condor. Hai visto l’immortale che è tornato? Come chi? Pippo Baudo. Oggi pomeriggio al discount si comprava la tinta nera testa di corvo", hanno ironizzato i due comici. Non sono mancate neppure battute a “sfondo politico” rispolverando la polemica pre-Festival tra Salvini e Baglioni. “Tu hai fatto lo spettacolo un po’ di tempo fa. E come ti chiamavi? Colonnello? Maresciallo? No, eri capitano coraggioso, come quello là. E nello spot di Sanremo eri vestito da vigile, con la divisa. Sono tutti segnali. Strizzi l’occhio. Ma lui non è rancoroso. Ora dice le più brutte cose ma fra 2-3 anni ti ama. Con noi meridionali ha fatto la stessa cosa. Ora ci vuole bene. "Parola di Pio e Amedeo. Subito è arrivato sui social il selfie di Salvini davanti alla tv durante l’esibizione di Pio e Amedeo: “Evviva Sanremo”, ha scritto il ministro dell’Interno.