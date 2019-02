A Sanremo cresce l'attesa per Cocciante e Mannoia

Tra pochissime ore al via la seconda serata del Festival della canzone italiana. I cantanti in gara stasera saranno 12 (gli altri 12 Big saliranno sul palco nella terza serata di giovedì) e riproporranno i brani già ascoltati. Ecco l'elenco degli artisti, in ordine alfabetico: Achille Lauro, Arisa, Loredana Bertè, Federica Carta e Shade, Ex-Otago, Einar, Ghemon, Il Volo, Nek, Negrita, Daniele Silvestri e Paola Turci.

Molti gli ospiti, italiani e internazionali, presenti stasera al Teatro Ariston: quelli musicali saranno rappresentati da Marco Mengoni e Tom Walker, che interpreteranno il brano "Hola (I say)", tratto dall'album "Atlantico", pubblicato dal cantante nel mese di novembre. Sul palco salirà anche un mostro sacro della musica italiana, Riccardo Cocciante (avremo il piacere di ascoltarlo duettare con Baglioni?). Un'altra ospite musicale d'eccezione sarà Fiorella Mannoia. Per il cinema, ci saranno Michele Riondino e Laura Chiatti, protagonisti del film "Un'Avventura", in uscita nelle sale il 14 febbraio. Il film, diretto da Marco Danieli è una storia romantica raccontata sulle meravigliose note delle canzoni di Lucio Battisti.

Il vincitore del 69° Festival verrà determinato dalla combinazione di diverse modalità di voto: la giuria demoscopica (composta da un campione di 300 persone), la giuria di qualità (Mauro Pagani, Ferzan Özpetek, Camila Raznovich, Claudia Pandolfi, Elena Sofia Ricci, Beppe Severgnini, Serena Dandini e Joe Bastianich), i giornalisti della sala stampa e il pubblico a casa con il televoto. Per quanto riguarda la seconda serata, il televoto conterà il 40%, la giuria il 30% e la sala stampa il restante 30%, esattamente come la prima.