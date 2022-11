Roma, l'Eur rischia il crac: quadro preoccupante tra sprechi e gaffe

Claudio Querques 02 novembre 2022 a

Canoni di locazione sotto mercato, immobili vacanti, strutture congressuali poco utilizzate, bassi ricavi dai servizi, costi fissi per il 75% nella parte immobiliare. A leggere la relazione che accompagna l'ultimo Piano industriale, l'Eur Spa è per sua stessa ammissione un transatlantico che affonda. Tant'è che il Mef, che detiene il 90% delle quote societarie, ha rimesso mano al portafoglio e insieme al Comune di Roma, che possiede il restante 10%, ha versato 93 milioni di euro. Il cadeau del governo uscente al presidente draghiano Marco Simoni. Una ciambella di salvataggio che però potrebbe non bastare. Per quanto l'iniezione di fiducia possa evitare il naufragio, l'obiettivo di incremento reddituale, fissato a 57,9 milioni, sembra infatti davvero irraggiungibile. La mancata manutenzione ordinaria e straordinaria di un patrimonio netto che sulla carta vale 571.710.302 mld di euro rende ormai «indifferibili - citiamo il Piano industriale per il quinquennio 2022-2207 - importanti interventi per la messa in sicurezza». È a rischio - riportiamo testuale - «l'incolumità pubblica».

Senza l'ossigeno del Mef e l'aiutino (9,3 milioni) del Campidoglio il rischio collisione del grande iceberg futurista è reale. Si viaggia in territorio negativo, una perdita di esercizio di 11 milioni, a fronte del bilancio negativo, bilancio approvato 2021, di 43 milioni. Tanto per dire: nel prossimo semestre serviranno subito 13 milioni di uscite «inderogabili» da investire urgentemente nella ristrutturazione degli immobili, pena il loro mancato utilizzo che vorrebbe dire caduta in picchiata del fatturato. Il che in vista del Giubileo 2025 e con la prospettiva di Expo 2030 equivarrebbe ad un suicidio. Il Piano industriale, dicevamo, è un libro dei sogni. Il ricavato per l'utilizzo e le attività che si svolgono negli immobili di proprietà di Eur Spa, dopo il vernissage, dovrebbe quintuplicare, passare dagli attuali 5,6 milioni a 32 milioni. Con effetti balsamici per tutta la città, poiché investendo un euro nel business congressuale, spiega l'Ente guidato dal nuovo presidente Marco Simoni e dall'ad Angela Maria Cosselu, ha un effetto moltiplicatore di 5.7. Il contenzioso è un capitolo a parte, un macigno che Eur Spa si porta sulle spalle da decenni. Controversie mai risolte con la Società italiana per Condotte, Palazzo dello Sport, Luneur, Piscina delle Rose e si potrebbe continuare. In cima a tutto c'è però l'Acquario, una storia che andrebbe raccontata a parte, una fabbrica di San Pietro. Si blocca, riparte, poi si riblocca e senza che nelle vasche si sia mai vista l'ombra di un pesciolino rosso. Gestione pessima, lo lascia intendere nella sua relazione anche il direttore generale di Roma Capitale Paolo Aielli, «incapacità di riscuotere, immobili liberi non affittati messi a bando sul sito di Eur spa con costi altissimi», etc etc.

«L'Eur non può rimanere un patrimonio inutilizzato e in rovina - attacca la giunta Gualtieri, Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in consiglio comunale quest'amministrazione ha dimostrato inadeguatezza e dilettantismo portando in aula la delibera in soli 2 giorni senza un confronto e mostrando un disprezzo della dialettica democratica che alla lunga gli si ritorcerà contro». E a puntare il dito contro il sindaco è stato anche Marco Di Stefano (capogruppo Udc-FI) che con Francesca Barbato (Fdi) ha condotto una battaglia contro la delibera della maggioranza, un ostruzionismo lungo 10 ore. Il resto è uno scenario che nell'aula Giulio Cesare si ripete sempre più spesso: difficoltà a tenere il numero legale, emendamenti bocciati a prescindere, assenza di un qualsiasi dialogo. L'accusa è gettare 93 milioni in questo pozzo senza fine per una valorizzazione che, senza un progetto serio, non produrrà ricchezza. Sono trascorsi ormai 86 anni da quando un'apposita legge costituì il 26 dicembre del 1936 l'Ente autonomo esposizione universale di Roma, all'epoca posto alle dirette dipendenze del Capo di Governo, cioè Mussolini. Nella primavera successiva vennero piantati 2 alberelli di pino nel luogo dove sarebbe sorto quello che i romani chiamano il «Colosseo Quadrato». Per disegnare lo skyline delle «Olimpiadi della Civiltà» furono chiamati le archistar: Marcello Piacentini, Giuseppe Pagano, Luigi Piccinato, Ettore Rossi e Luigi Vietti. Non si badò a spese. L'allora governatore di Roma Giuseppe Bottai voleva celebrare in pompa magna il ventennale della marcia su Roma. Ora siamo al centenario. A pensarci bene però non c'è nulla di nuovo.

È il destino che questo quadrante bianco si porta dietro: rimanere un cantiere aperto, un «hortus non conclusus». I lavori per la realizzazione del laghetto artificiale iniziarono nel 1955 e sono ancora in via di completamento. Il senso di incompiutezza ha contagiato anche gli altri edifici storici: Palazzo dello Sport, Palalottomatica e soprattutto il Velodromo. Che meriterebbe un racconto a parte, a cominciare dal giorno che venne fatto esplodere con le cariche di tritolo tranne accorgersi poco dopo che nel cielo di Roma si stava liberando una nuvola non quella di Fuksas - piena di polveri di amianto. Si dovettero richiamare di corsa gli artificieri che avevano piazzato i candelotti. Sarà per lo scenario che rende tutto surreale, sarà che l'Eur è da sempre una location molto ambita, scelta tra l'altro da Rossellini, Monicelli, Sordi. Un film che non ha trovato ancora un lieto fine.